令和5年、名古屋市で発覚した異様な事件。「弟と連絡が取れない」という通報の先にあったのは、手首を縛られた裸の男性遺体だった。現場の違和感、そして防犯カメラに映った“想定外の人物”。なぜ、こんな結末に至ったのか――。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）写真はイメージ©getty◆◆◆「弟と長い間、連絡が取れていない