ラグビー・リーグワン1部のトヨタは10日、今季限りでトヨタ所属の滑川剛人（36）がレフリーを引退すると発表した。2012年4月にトヨタに入団。20年1月から選手とレフリーを兼務した。22年6月に通算出場78試合で現役を引退した。レフリーとしては日本人で初めてU20ジュニアワールドチャンピオンシップの決勝を担当。24年には日本人として6年ぶりとなるハイパフォーマンスユニオンの試合を担当（スコットランドvsポルトガル）し