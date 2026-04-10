【WWE】RAW（4月6日・日本時間7日／テキサス・ヒューストン）【映像】波紋を呼んだ危険すぎる“一撃”米マットのマスクマン対決で、危険すぎる“一撃”。首からリングの硬いところにグサリ突き刺さる衝撃光景に「あかん」「禁止技にしろ！」「あそこでやる技じゃない」などとファン騒然となる一幕があった。とりわけ危険すぎる光景に味方ですら驚愕、心配の“ドン引き”リアクションを浮かべた。IC王者ペンタと、レッスルマニ