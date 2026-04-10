仕事を終えてお家のどこかで過ごしているはずの愛犬を探した結果…。思った以上に『自由すぎる姿』があまりにも尊いと話題になっているのです。 思わず笑顔になる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で626万回を超えて表示されており、6.1万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：仕事を終えて『犬がいないな』と思ったので、探した結果→ベッドで見つけて…尊すぎる『天使のような光景』】 仕事が終わり『犬