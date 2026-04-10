飼い主さんとの再会を全力で喜ぶわんこの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で19万回再生を突破し、「可愛すぎて涙でました」「無限に見てられる」「相思相愛最高です」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：1週間、実家に犬を預けた結果→再会した瞬間に…相思相愛な『おかえりなさい！』】 飼い主さんとの別れ YouTubeチャンネル「テディベアドッグのモコ」の投稿主さんは