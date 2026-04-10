民間の信用調査会社「帝国データバンク岡山支店」によりますと、Plus(有)が、4 月1日に岡山地裁より破産手続き開始決定を受けたということです。 【写真を見る】【倒産】格安SIMの台頭＆ネットでの手続きが増加など荒波を受け…店頭の需要が減退…2005年設立の携帯電話小売業者が破産手続き開始【帝国データバンク】 大手キャリアの代理店として運営 Plusは、2005年（平成17年）9月に設立された携帯電話の小売業者