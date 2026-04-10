現地メディアは「飢え」という言葉で、その強い想いを表現した。スペイン紙『アス』は、１月中旬のバルセロナ戦で負傷して以来、戦列を離れていた久保建英のピッチに立つ日が間近に迫っていると報じた。同紙は「久保は数か月の待機の後、サッカーへの強い渇望を抱いている」と見出しを打ち、練習場での様子を伝えた。「１月中旬のバルセロナ戦で負傷して以来、チームメイトとのトレーニングセッションをかなりこなしてきた日