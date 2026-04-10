2026年の日本株市場を見通す上で、避けては通れない巨大なテーマが存在する。「中東情勢の流動化（地政学リスク）」と、それに伴う「原油価格の高騰」だ。2月末まで「日経平均6万円も射程圏内」と見られていた強気相場は、イラン情勢の緊迫化を契機に一転。高値から一時5万500円水準まで急落する事態となった。 地政学リスクの顕在化は、株式市場においてしばしば「不透明要因（Risk）」として極度に忌避される。しかし歴史を紐