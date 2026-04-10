１０日未明、十日町市で住宅１棟が焼ける火事があり、焼け跡から男性の遺体が見つかりました。 警察によりますと、１０日午前０時すぎ、近所の人から消防に通報がありました。 消防車７台が出動し、火はおよそ３時間後に消し止められましたが、２階建ての住宅１棟がほぼ全焼。 焼け跡から男性１人の遺体が見つかりました。 焼けた住宅に住んでいる男性は一人暮らしで、現在、連絡が取れていないそうです。 警察が