雅楽ネタで知られるお笑い芸人カニササレアヤコ（32）が10日までにYouTubeチャンネルを更新。大学卒業と離婚を報告した。カニササレは22年に東京芸大に入学し、音楽学部邦楽科で雅楽を専攻していたが、「このたび無事に卒業することができました」と報告し、卒業式に着用した雅楽柄の振り袖姿も公開。今後はフリーランスの雅楽演奏家およびお笑い芸人、ロボットエンジニアとしての活動を続けていくとした。さらにその後アップした