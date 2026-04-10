政府は、きょうの閣議で先月75歳で亡くなった自民党の松本純元国家公安委員長に従三位を贈ることを決めました。松本氏は今年1月に胃がんを公表し、闘病を続けていましたが、3月19日に亡くなりました。松本氏は横浜市議を経て1996年の衆議院選挙で初当選し、▼2008年に麻生内閣の官房副長官を、▼2016年には安倍内閣で国家公安委員長を務めました。自民党麻生派の事務局長を長く務めるなど、麻生副総裁の側近としても知られていて、