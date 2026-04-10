丹下健三氏が設計した高松市の旧香川県立体育館世界的建築家、故丹下健三氏が設計した旧香川県立体育館（高松市）について、地震による倒壊の危険性を理由に解体準備を進めてきた県は10日、工事に着手した。文化的価値が高いとして地元建築家らでつくる団体が昨夏以降、県に利活用に向けた協議に応じるよう求めていたが、実現しなかった。同日午前、業者が敷地周囲の植栽の撤去を始めた。工事に反対する人が訪れ、県職員に抗議