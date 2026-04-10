女優、ファッションモデルとして活動する團遥香（32）が10日までに自身のインスタグラムを更新。1歳長女との広島旅のショットを披露した。「広島旅。鹿さんの髪型をすると張り切ってこっちゃんと厳島神社へ」と書き出すと、厳島神社境内での自身と長女の親子ショットをアップ。「鹿さんにもいきなり触ろうとしたり、、びっくりしたけど。その積極性は大切にしてください。旅行してもバタバタで結局私と娘の写真はこれだけ