成田空港の新しい滑走路の建設は用地の確保が難航し、およそ1割は取得できていませんが、B滑走路の延伸とともに周辺の工事が進められています。【映像】成田空港B滑走路の延伸部分（実際の様子）成田空港のB滑走路は機能強化のため、現在の2500メートルから1000メートル延伸して、全長3500メートルとなる計画です。一方新設されるC滑走路は周辺で地盤改良などの工事が進められていますが、必要な用地のうち、1割ほどが取得で