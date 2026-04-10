「吉本の美容番長」ことお笑いタレントのシルク（年齢非公表）が10日、ブログを更新。鶏肉の価格高騰を受け、私見を述べた。シルクは「ブラジルの鳥インフルの流行でさ、日本からの輸入鶏肉の約4割を占めるブラジルからの供給が止まり、鶏肉の価格は1年で57％増なのよ。。。」と言及。外食チェーンなどで鶏肉料理が販売中止となるなど影響が及んでいる状況に触れ、「唐揚げ弁当は月に一度の贅沢になる日が近い将来くるわよ」と懸念