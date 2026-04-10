究極Ｑ太郎さん多様な芸術領域に大きな足跡を残した詩人の大岡信（まこと）さんを記念する「大岡信賞」（朝日新聞社主催）。第１詩集「究極Ｑ太郎詩集散歩依存症」（現代書館）で第７回受賞者に選ばれた詩人の究極Ｑ太郎さんにエッセーを寄稿してもらいました。散歩をよくしていた頃、仕事がある日は、それが午後７時に終わってから歩き出し、午後１１時に帰宅するように目処（めど）を立てて歩いていた。私の仕事は、地域で