長崎訓子さんは70年生まれ。同名コラムを児童文学の総合誌「飛ぶ教室」（光村図書）で連載中。図版は本書、映画「E.T.」のページから本書は、イラストレーターの長崎訓子（くにこ）さんが２００３年から続けてきた、子どもが登場する映画を取り上げて、絵と文で綴（つづ）る連載を一冊にまとめたものである。毎回著者自らが選んだ映画について、絵を描くだけでなく、文を添えて、媒体を変えながらもずっと連載を続けてきたこと