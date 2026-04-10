婚姻数や出生数が上昇に転じている東京都だが、23区内を細かく分析すると明確な違いがある。統計データ分析家の本川裕さんは「タワマンが多く建設されているエリアほど出生率が高く、以前は23区平均を下回る低出生率だったエリアも上昇に転じている」という――。■前年比1.3％増の8万8518人と9年ぶり増加今年2月に2025年の東京都の出生数の速報値（厚生労働省「人口動態統計」）が公表され、全国的には出生数減が続く中で、前年比