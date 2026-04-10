【Free Weekend】 開催期間：4月10日～4月14日1時 スクウェア・エニックスは、Steam向けに早期アクセスを実施中のマーダーミステリーアクション「KILLER INN」（キラーイン）において、無料でプレイできるスペシャルイベント「Free Weekend」を4月10日から4月14日1時まで開催する。期間中のプレイデータは、製品版にそのまま引き継ぐことができる。 合わ