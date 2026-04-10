五輪のマラソン競技を冬季五輪に移行させる案をIOCが検討している。スポーツライターの酒井政人さんは「赤道直下にあるケニアやエチオピアなどの選手は暑さに強いが、寒さには弱い。日本の男子マラソンは1968年メキシコ大会以来、メダルとは無縁だが、冬季五輪に移れば久々に獲得する可能性もある」という――。写真＝iStock.com／Pavel1964※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Pavel1964■冬季五輪は夏季と比べ選手・種目数