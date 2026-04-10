蒼井翔太 4月26日(日)に放送される「東武鉄道 presents ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA supported by Lemino 〜LIVE & BACKSTAGE〜」のステージに出演する蒼井翔太にHOMINISではインタビューを行った。今回はそちらで載せきれなかった蒼井翔太の未公開ショットをご紹介する。「ANIMAX MUSIX 2025 YOKOHAMA」についてのインタビューはこちら 蒼井翔太蒼井翔太 蒼井翔太 蒼井翔太 蒼井翔太 蒼井翔太 蒼井翔太文＝HOMINIS編集