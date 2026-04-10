三宅香帆さん=篠田英美撮影イギリス・オックスフォード大学の大学院に留学し、女性皇族として初めて博士号を取得した三笠宮家の彬子さまの累計43万部の大ベストセラー『赤と青のガウン オックスフォード留学記』（PHP研究所）を原作に、漫画家・池辺葵さんが描いた『マンガ赤と青のガウン』第1巻（新潮社）が3月25日に刊行されました。「芸術新潮」の連載をまとめた本作の刊行を記念して、発売日当日に彬子さまと、原作ファン