BTSのRMが、ワールドツアーの幕開けとなる初公演の感想を明かした。RMは4月10日、自身のSNSに「6年半かかった！！」というコメントとともに写真と動画を投稿した。【画像】「BTSの未来が心配…」RM、将来を不安視？公開された写真には、公演を控えたBTS完全体の姿が収められていた。オールブラックの華やかなステージ衣装を身にまとったメンバーたちは、久しぶりに完全体で行う公演を前に記念写真を残し、ときめく気持ちを伝えてい