全国味噌工業協同組合連合会(全味)は3月10〜13日、東京都江東区の東京ビッグサイトで開催された「フーデックス ジャパン2026」に初出展した。全味は輸出促進団体として農水省から補助金の交付を受けており、輸出促進に結びつく同展示会の出展費用に活用した。会員企業に出展を呼びかけ、全国各地から集まった20社が共同ブースで出展した。共同ブースの一面に大きく掲げた「JAPAN MISO MAP」では、海外からの来場者が写真を撮る姿も