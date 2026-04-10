【TENITOL TALL レゼ】 予約期間：4月10日10時～6月18日23時59分 発送：11月予定 価格：10,450円 フリューは、フィギュア「TENITOL TALL レゼ」の予約を4月10日10時から6月18日23時59分までFURYU HOBBY MALLなどで受け付ける。受注販売となり、価格は10,450円。商品の発送は11月を予定している。 本商品は、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」よ