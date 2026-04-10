【ラトナ・プティ 1/7 スケールフィギュア】 予約期間：4月10日～5月22日 発送：2027年1月（予定） 価格：24,750円 フリューは、「ラトナ・プティ 1/7 スケールフィギュア」の予約を4月10日10時から5月22日23時59分までFURYU HOBBY MALLで受け付ける。受注販売となり、価格は24,750円。商品の発送は2027年1月を予定している。 ラトナ・