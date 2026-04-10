２０２１年東京五輪の空手男子組手７５キロ級で３位となり、祖国ウクライナの支援のためにオークションに銅メダルを出品したスタニスラフ・ホルナさん（３７）がこのほど来日し、落札者からメダルが返還された。取材に応じたホルナさんはロシアから軍事侵攻を受けた２２年から現在のウクライナの状況を明かした。都内にある空手道場で子どもたちへのレッスンを行い、笑顔を浮かべていたホルナさん。母国のことに話題が及ぶと、