箱根駅伝で山登りの５区を快走し、「山の神」と称された神野大地さん（３２）。高校は陸上の強豪（きょうごう）校に進んだが、入学早々、挫折（ざせつ）を味わうことになる。（読売中高生新聞編集室原大地）「部活では新年度に１年生がそろって自己紹介をしますよね。私が進学した中京大中京高校の陸上部では、専門種目の自己ベストも発表するのが慣例でした。同級生の女子選手には、後に世界陸上のマラソンで日の丸を背負う