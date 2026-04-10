◇ア・リーグホワイトソックス─ロイヤルズ（2026年4月9日カンザスシティ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が9日（日本時間10日）、敵地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場。6回の第3打席は痛烈な打球を放ったものの遊ゴロ併殺に倒れた。1─0の6回無死一塁で迎えた第3打席、相手先発・ルーゴの球を見極め、フルカウントまで粘ると6球目のカットボールを強振。痛烈な打球がセンター前に抜けるかと思われ