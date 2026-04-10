【ヤマヒロのぴかッと金曜日】放送界に身を置いて４０年ほどになるが、ラジオはというと、まだ１３年のキャリアしかない。おかげさまで、少しはラジオパーソナリティーとして認知されるようにはなってきたが、まだまだ。自分のスタイルを確立したかと言われれば、未だ暗中を模索しております、ハイ。どの世界もそう簡単にやっていけるもんじゃない。若い頃から憧れのディスクジョッキーがいた。ヒロ寺平さん（ヒロＴ）とマー