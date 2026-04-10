トヨタ「シエンタ」の最安グレードとはトヨタのラインナップのなかでも、ファミリー層を中心に高い人気を誇るコンパクトミニバンが「シエンタ」です。そのなかでも、最も手頃な価格設定でエントリーしやすい「X」グレードとはどのようなクルマなのでしょうか。シエンタの歴史は、2003年9月に「小粋でユースフルな7人乗り」をテーマに誕生したことから始まりました。【画像】超カッコいい！ これが「最安シエンタ」です！（30枚