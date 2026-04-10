私はレナ。数日後、実家で母と話すと、息子をセレブ校に入れたことで連絡が減ったアリサを母も心配していました。アリサの派手なインスタの投稿を見て、「無理しているのでは……？」と話す母。アリサの高級バッグや豪華な生活が、旦那であるコウスケくんの収入と釣り合っていないのではないかと懸念しています。私もコウスケくんの給料とアリサの生活レベルは不釣り合いだと同意しました。さらにトウヤくんの学校にかかる費用が高