マーベルが贈るスペシャルドラマ『パニッシャー：ワン・ラスト・キル』が、5月13日よりディズニープラスで独占配信されることが決定。あわせて予告編とキービジュアルが公開された。 参考：セバスチャン・スタン＆ジョン・バーンサル、『アベンジャーズ』『スパイダーマン』新作語る 本作は、現在配信中のドラマシリーズ『デアデビル：ボーン・アゲイン』の主人公デ