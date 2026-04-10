こんにちは！ガクミカ取材班の学生記者「まい」です。北九州市にある独立行政法人国際協力機構九州センター（JICA九州）さんを訪ね、学生の視点から国際協力に触れる企画の第2弾。前回は活動について紹介し、JICA九州が国際協力の第一歩を後押しする窓口であることが分かりました。今回は施設を紹介します！●JICA九州オフィスJICA九州の職員が働くオフィスは幅広い活動を支える心臓部です。実際に見せていただくと、とてもオー