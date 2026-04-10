4月10日（金）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今朝までの荒天とこれからの予報 明け方までは雨、風、雷が激しく、また、熊本市で20.1℃、阿蘇市乙姫で17.3℃と、6月中旬並みの生ぬるい朝となりました。雨のピークは過ぎましたが、前線が通過する夕方頃までは雨が降りやすく、各地で降ったり止んだりが続く見込みです。夜は空気が入れ替わり、この時期らしい空気感が戻