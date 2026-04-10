大阪府和泉市の集合住宅で死亡していた女性2人について、警察は住人の母親と娘と断定。遺体の状況から、殺人の疑いで捜査を始めました。 8日、和泉市の集合住宅の一室で女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。 警察によりますと、2人はこの部屋に住む村上和子さん（76）と娘で社会福祉士の裕加さん（41）で、死亡推定時刻は8日午前4時ごろでした。 死因は首を刃物で切られたことに