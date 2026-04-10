ロシアのプーチン大統領は９日、ウクライナへの侵略を巡り、１２日のロシア正教会の復活祭（イースター）に合わせて３２時間の停戦を実施することを決め、国防省と軍に戦闘行為を停止するよう命じた。停戦期間は、１１日午後４時（日本時間同日午後１０時）から１２日の終わりまで。露大統領府が発表した。イースター停戦はウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領が呼びかけていた。ゼレンスキー氏は１０日、露側の動