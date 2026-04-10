前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）が9日配信のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演。東京大学公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）との「愛してるゲーム」でキレのある返しを見せる一幕があった。「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」と題し、昨年12月24日に沖縄でロケを敢行。ロケに参加した石丸氏は神谷と初日に水着姿で海デート。2人はカヤックなどで盛り上が