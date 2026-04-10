しけの影響で、鹿児島県内の海の便に欠航が出ています。 きょう10日、欠航となっているのは次の便です。 ▼「種子屋久高速船」の午前の一部を除く全便、 ▼甑島航路の「高速船甑島」 ▼山川・根占航路の「フェリーなんきゅう」 ▼鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」 ▼屋久島町の「フェリー太陽II」 ▼三島村の「フェリーみしま」 のいずれも全便です。 瀬戸内町の「定期船せ