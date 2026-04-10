桜花賞の攻略POINT 【阪神ＪＦ組】前走連対馬ならば高確率！直行組優位の時代が到来 阪神ＪＦ組は［３・３・０・５］で連対率55％と好成績を残す。 現在３年連続で連対馬を輩出しており、チューリップ賞に代わる最もホットなステップレースといえる。 また、連対馬６頭はすべて当日①②人気に支持されており、まず人気の有無が好走するかどうかの判断材料になりそう。 また、阪神ＪＦを連対して臨