JR岡山駅運休情報9日午後9時ごろ撮影 JR西日本によりますと、9日午後8時6分ごろ、瀬戸大橋線の備中箕島駅（岡山市南区箕島）の箕島踏切で乗用車が脱輪し、非常ボタンが押されました。 特急列車（5両編成・乗客100人）が踏切の手前で停車し、レッカー車で乗用車を移動し、安全を確認して午後9時52分に運転を再開しました。 この影響で、特急列車2本と快速マリンライナー4本、普通列車4本が運休し、8本に