1996年生まれの音楽プロデューサー・Masayoshi Iimoriが、自身が所属し、東京を拠点にジャンルや国境を横断するクラブミュージックを発信し続けてきたレーベル・TREKKIE TRAXより、最新EP『Feelin Down EP』をリリースした。Masayoshi Iimoriはジャンルを横断するサウンドで国内外から支持を集め、MonstercatやGood Enuff（Mad Decent）、Fools Goldなどからのリリースを重ねてきた。SkrillexやDiploらトップアーティストからのサ