アメリカのトランプ大統領は、戦闘終結に向けたイランとの和平合意について「手の届くところにある」などと、楽観的な見通しを示しました。トランプ大統領は9日、NBCテレビの取材に対し、イランの指導者たちについて「我々との交渉での発言とメディアに対する発言は全く違う。彼らはとても理性的だ」と語りました。さらに、「彼らは必要なことすべてに同意している。彼らは征服され、軍事力を失ったということを忘れてはいけない」