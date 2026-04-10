世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。4月4日（土）の放送では、ハワイ・オアフ島ププケアが特集された。【映像】サーフィンカメラマンの巨匠が語る“ベストな写真”「大嵐が来る前だから最後のチャンスだよ。水中だけでなくサーフィンの写真も撮れるかもね」と話すのは、ブライアン・ビールマンさん。サーフィンカメラマンの巨匠だ。ビールマンさんは世界の波に魅せられて50年、200以上の雑誌の表紙を飾ってきた。