9日も県内各地でクマの目撃情報が相次ぎました。クマダスには三種町、東成瀬村、横手市などでの目撃情報が登録されています。県のツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」によりますと、9日午後5時15分ごろ、三種町下岩川百騎台の田んぼのあぜ道でクマ1頭が目撃されました。子グマとみられ、道路を通って山の方へ去ったということです。また、午後5時半ごろには東成瀬村岩井川上野でクマ1頭が目撃されました。クマは成獣とみ