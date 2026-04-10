古野電気は急反発。９日取引終了後に２６年２月期連結決算を発表し、売上高は１４０６億１６００万円（前の期比１０．８％増）、営業利益は１６２億４６００万円（同２３．３％増）だった。新造船向けの販売が伸びたほか、既存船のリプレース需要や保守サービス需要も好調だった。 続く２７年２月期の売上高は１４８５億円（前期比５．６％増）、営業利益は１７０億円（同４．６％増）を計画。配当については前