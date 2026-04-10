プログリットは軟調。一時５．２％安の７８５円まで下落した。９日取引終了後、上期（２５年９月～２６年２月）単独決算を発表。売上高は３３億３２００万円（前年同期比１８．６％増）、営業利益は７億１００万円（同１２．３％減）となった。英語教育に対する根強い関心を追い風に引き続き売上高の高い伸びを維持。一方、利益面では１月の需要期に広告宣伝費を集中的に投下したことが響いた。ただ、会社側では営業利益以