ａｒｔｉｅｎｃｅが反発している。９日の取引終了後に、子会社トーヨーケムがダイトと「パートナー関係構築に向けた協定」を締結したと発表しており、好材料視されている。トーヨーケムの経皮吸収製剤に関する製剤開発力や製剤生産体制と、ダイトの国内外における臨床試験、薬事規制、品質保証などの知見や高品質かつ安定的な原薬の製造体制という互いの強みを生かすことで、高付加価値製剤