5月15日に公開される中村倫也主演映画『君のクイズ』の新場面写真が公開された。 参考：中村倫也主演『君のクイズ』本予告公開ユースケ・サンタマリア、堀田真由ら新キャストも 本作は、『ゲームの王国』『地図と拳』で知られる直木賞作家・小川哲が2022年に発表し、第76回日本推理作家協会賞を受賞、2023年本屋大賞にもノミネートされた同名ミステリー小説の実写映画。賞金1000万円を賭けたクイ