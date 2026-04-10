オンワードホールディングスは高い。９日取引終了後、２７年２月期連結業績予想について売上高を２４７０億円（前期比４．３％増）、営業利益を１２８億円（同１０．３％増）と発表。前期に続き増収増益となる見通しを示した。配当予想も３３円（前期３０円）とした。これが好感されている。 同時に発表した２６年２月期決算は、売上高が２３６８億４００万円（前の期比１３．６％増）、営業利益が１１６億４０